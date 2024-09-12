В августе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 76% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине спрос на гибридные авто вырос на 76%. Самые популярные модели августа
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Доля новых авто в этом количестве составила 58%, против 63% в прошлом.
Новые авто
- В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (414 ед.)
- Второй результат у Toyota Yaris Cross (134 ед.)
- Третий по популярности — Nissan X-Trail (133 ед.)
Подержанные автомобили
- В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (92 ед.)
- На втором городе Toyota RAV-4 (78 ед.)
- Замыкает тройку KIA Niro (73 ед.).
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Источник: Минфин
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