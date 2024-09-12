США предоставляют Украине $325 млн на ремонт электросетей, $290 млн гуманитарной помощи — населению, страдающему от вооруженной агрессии рф, а также более $100 млн на разминирование. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.
США выделяют Украине более $700 миллионов. Половина средств — на ремонт энергосетей
По словам Блинкена, энергетическая поддержка в размере $325 млн долларов поможет:
- отремонтировать и восстановить украинские энергогенерирующие мощности,
- обеспечить резервное питание в чрезвычайных ситуациях,
- усилить физическую сохранность энергетической инфраструктуры.
Он также подчеркнул, что США намерены привлечь дополнительную поддержку от стран G7+ во время заседания Координационной группы по энергетике в течение следующих недель.
Около $290 млн пойдут на финансирование программ обеспечения продовольствием, водой, жильем, здравоохранением и образованием для нуждающихся в стране украинцев и беженцев за ее пределами.
Остальные пособия ($102 млн) будут направлены на мероприятия по разминированию.
Источник: Минфин
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