За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 630 200 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 сентября: 1 270 российских оккупантов, 11 танков и 43 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 630200 (+1270) человек,
- танков — 8653 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 16955 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 18009 (+73) ед,
- РСЗО — 1184 (+2) ед,
- средства ПВО — 945 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+1) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15033 (+43),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24481 (+93) ед,
- специальная техника — 3061 (+2).
Источник: Минфин
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