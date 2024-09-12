Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 4 копейки

Национальный банк Украины установил на 12 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,18 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 12 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,48 грн (на 10 сентября установлен на уровне 45,37 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

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