Пять причин обслуживать свой бизнес в monobank

monobank расширяет возможности своего приложения, добавив в него функционал для бизнеса. Какой именно и почему это будет интересно компаниям?

monobank давно доказал, что управление финансами может быть простым и даже интересным делом. Ехать в банк, заполнять какие-то документы, выстаивать очереди к менеджерам или в кассы, чтобы оплатить открытие счета, — все это давно в прошлом. И во многом именно благодаря mono, который своим появлением осенью 2017 года первым поломал эту схему. Оказалось, что для того, чтобы получать полный спектр банковских услуг, не нужно никуда ехать и за что-то платить. Нужен только смартфон.

С тех пор приложение monobank обросло многими разными полезными и интересными функциями. Но долгое время они касались услуг сугубо для клиентов — физических лиц. В то время как бизнес был без внимания его разработчиков.

Свой первый шаг навстречу предпринимателям mono сделал летом 2020 года, когда начал массово открывать ФОП-счета. Предзаказ на них был открыт в апреле, но широкой аудитории они стали доступны в июле, когда очередь из желающих открыть их насчитывала более 100 тыс. ФОП. Им предложили сразу несколько преимуществ, которых не было у конкурентов. Среди них:

бесплатное открытие и обслуживание счета, в то время как другие банки брали по 50−100 грн за каждую из услуг;

бесплатное снятие наличных денег, когда у конкурентов это стоило 0,5−0,8% от суммы;

единое приложение для частных клиентов и предпринимателей — mono первым объединил функционал для ФОП и для физлиц в одном приложении;

отдельный логин для приглашенного бухгалтера — разработчики предусмотрели веб-кабинет для приглашенного бухгалтера, который может вести счет предпринимателя, если он захочет предоставить тому соответствующий доступ.

Сейчас всем этим активно пользуются более 200 тыс. ФОП, что делает monobank вторым на рынке по количеству клиентов — частных предпринимателей.

Корпоративные клиенты оставались единственной категорией, которым mono пока не предлагал ничего. Так было до лета этого года. О том, что они с коллегами работают над выходом в этот сегмент банковского рынка, сооснователь mono Олег Гороховский оговорился в конце 2023 года. А в июле 2024-го в своем телеграме он написал, что первые компании получили приглашение в mono бизнес, и это «один из самых ожидаемых запусков» для его команды в этом году.

Что такое mono бизнес?

mono бизнес — это пакет услуг для корпоративных клиентов. Конечно, mono не был бы собой, если бы не предложил что-нибудь интересное и им. И хотя, как говорят в команде mono, это лишь их старт в этом сегменте, у руководителей компаний уже по меньшей мере 5 причин для того, чтобы обратить внимание на предложенный им бизнес-функционал.

1. Единое приложение

У monobank одно единственное приложение, где можно управлять как личным счетом, так и бизнес-счетом. Он первым среди украинских банков сделал такое сочетание. Так же, как четыре года назад он первым объединил в одном приложении счета «физиков» и ФОПов, что теперь стало стандартом рынка. Вот как выглядит счет компании в приложении:

В нем можно:

Проверить баланс счета компании.

Просмотреть историю операций по нему.

Просмотреть список сотрудников, у которых есть доступ к счету. Он бывает трех уровней — «без ограничений», «с возможностью проводить платежи до определенной суммы» и «с возможностью только подготовить платеж». Предоставлять доступ и управлять им может директор. Чтобы работать со счетом компании, у сотрудника должен быть личный счет в monobank.

Несколькими способами создать платеж — по реквизитам, повторить платеж из истории или же создать его через список контактов.

Подписать и отправить платеж. К примеру, бухгалтер может подготовить платеж в веб-кабинете, а директор подписывает его, в любое время зайдя в приложение mono. Эта опция также может быть полезной, если платеж нужно отправить в определенное время, когда у директора не будет доступа к компьютеру.

Просмотреть список контактов компании.

Скачать справки о текущем состоянии счета, об открытии счета и о счете и остатке средств.

Для удобной работы со счетом компании на компьютере также есть веб-кабинет. Кроме того, на сайте monobank можно подключить эквайринг для удобной оплаты товаров и услуг.

2. Процент на остаток

monobank будет платить 12% годовых на остаток средств на счете компании от ₴100 000 в течение дня. Такой процент насчитывают далеко не все банки и точно не всем клиентам. Как правило, это привилегия только крупных бизнесов с немалыми оборотами по счету. В mono решили предложить это всем компаниям, вне зависимости от размера. Следует отметить, что размер ставки может меняться, в зависимости от учетной ставки НБУ. Актуальную ставку всегда можно увидеть в приложении.

3. Единый тариф и бесплатные платежи

Корпоративным клиентам придется платить единый понятный тариф — ₴1 000 в месяц, без звездочек в договорах и огромных таблиц с условиями ценообразования. По словам Гороховского, в mono бизнес не будут менять тарифы на персональных встречах, не будут ставить условия и не будут заключать индивидуальные договоренности.

Еще один бесспорный бонус — бесплатные переводы на счета любых банков.

4. Игра «Косынка»

mono решил сделать управление финансами предприятия нескучным делом. Бухгалтеры, которые будут этим заниматься, смогут развлечь себя игрой в знакомый пасьянс «Косынка».

Здесь следует напомнить, что он первым добавил элемент развлечения в такое казалось бы серьезное дело, как администрирование финансами. Розничные клиенты банка могут играть в приложении в мобильные игры, или развлекаться, одевая кастомного кота, вещи для которого можно получать, как вознаграждения за разные траты картой.

5. Дистанционное открытие счета и обслуживание

Открытие счета происходит полностью дистанционно и состоит из 4 основных этапов.

Авторизация директора

Первое, что нужно сделать, — ввести номер телефона директора компании. В его приложение придет push-запрос на вход, который необходимо подтвердить.

Авторизоваться можно по телефону директора компании или через КЭП директора. При авторизации по номеру в приложение придет push-запрос на вход, который нужно подтвердить. Для авторизации через КЭП нужно лишь загрузить его с компьютера.

Заполнение анкеты о компании

Анкета состоит из 9 базовых вопросов: ожидаемый объем денег на счете, наличие ценных бумаг, источники поступления денежных средств, другие счета, вид деятельности компании, количество сотрудников, контактные данные, адрес и социальные сети.

И еще несколько вопросов об учредителях компании:

Загрузка документов

Далее приложение попросит загрузить следующие документы:

устав компании или его код;

протокол об избрании директора;

приказ о назначении директора;

последние отчеты о балансе и финансовых результатах.

Подпись документов

Далее состоится проверка документов, после которой приложение попросит директора компании подписать документы на открытие счета цифровой подписью.

После этого можно пользоваться бизнес-функционалом от mono.

Ссылку на открытие корпоративного счета можно получить только по приглашению, которое будет доступно только через заявку на сайте monobank. Доступный сейчас функционал — это база, над которой команда mono работала около года. Но идей по его расширению, говорят разработчики, у них достаточно много. Только на осень запланировано несколько обновлений приложения. Поэтому будем наблюдать. Но и то, что есть, способно заинтересовать многих владельцев и руководителей компаний.