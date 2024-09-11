Курс валют на вечер 11 сентября: доллар вырос на межбанке на 14 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 11 сентября Закрытие 11 сентября Изменения доллар 41,12/41,14 41,26/41,28 14 /14 евро 45,42/45,43 45,45/45,46 3/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 45,30 грн., а продают за 45,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 45,74−45,90 грн.

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