К закрытию межбанка курс доллара вырос на 14 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 11 сентября: доллар вырос на межбанке на 14 копеек
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Открытие 11 сентября
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Закрытие 11 сентября
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Изменения
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41,12/41,14
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41,26/41,28
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14 /14
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45,42/45,43
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45,45/45,46
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,45 грн. Евро покупают за 45,30 грн., а продают за 45,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 45,74−45,90 грн.
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Источник: Минфин
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