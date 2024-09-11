За первое полугодие Укрнафта получила 10,6 миллиарда чистой прибыли

В первом полугодии 2024 года Укрнафта получила 10,6 млрд грн чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Результаты подтверждены аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine», — сообщили в компании.

Общество за этот период уплатило 20,2 млрд грн в государственный бюджет в виде налогов, сборов, дивидендов на государственную долю и таможенных платежей.

«В целом, с начала государственного управления и старта работы нового менеджмента в конце 2022 года и по состоянию на текущий момент предприятие получило почти 40 млрд грн прибыли», — отметил директор Укрнафты Сергей Корецкий.

Напомним

Чистая прибыль Укрнафты за 2023 год составила 23,6 млрд грн. При этом в первом полугодии прошлого года компания получила 14,1 млрд грн прибыли.