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11 сентября 2024, 16:15 Читати українською

За первое полугодие Укрнафта получила 10,6 миллиарда чистой прибыли

В первом полугодии 2024 года Укрнафта получила 10,6 млрд грн чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В первом полугодии 2024 года Укрнафта получила 10,6 млрд грн чистой прибыли.
Фото: ukrnafta.com

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«Результаты подтверждены аудитом Crowe Erfolg Ukraine, Crowe Audit & Accounting Ukraine», — сообщили в компании.

Общество за этот период уплатило 20,2 млрд грн в государственный бюджет в виде налогов, сборов, дивидендов на государственную долю и таможенных платежей.

«В целом, с начала государственного управления и старта работы нового менеджмента в конце 2022 года и по состоянию на текущий момент предприятие получило почти 40 млрд грн прибыли», — отметил директор Укрнафты Сергей Корецкий.

Напомним

Чистая прибыль Укрнафты за 2023 год составила 23,6 млрд грн. При этом в первом полугодии прошлого года компания получила 14,1 млрд грн прибыли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
11 сентября 2024, 17:10
#
Оце так державний менеджмент працює круто. Давайте далі націоналізовувати. Чому ми так раніше не робили :)
+
0
Astra1103
Astra1103
11 сентября 2024, 17:20
#
Чому?Робили. Поки в 19р.бєня не повернувся
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