Российский «Лукойл» в октябре намерен возобновить поставки нефти через трубопровод «Дружба» — Reuters

Российская компания «Лукойл» намерена возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию в октябре после того, как венгерская компания MOL заявила, что заключила соглашения по транспортировке нефти через Беларусь и Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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По словам собеседников агентства, «Лукойл» возобновит поставки нефти на экспорт по этому маршруту в октябре, поскольку экспортные планы на этот месяц были составлены заранее.

Впрочем, небольшой объем нефти могут прокачать уже в этом месяце, рассказал один из источников.

Для этого венгерская энергетическая компания MOL заключила соглашения с поставщиками российской нефти и операторами нефтепроводов в Беларуси и Украине, которые вступили в силу в понедельник.

Следовательно, MOL будет покупать российскую нефть на белорусско-украинской границе и будет оплачивать ее транзит через Украину. Раньше его должна была оплачивать россия, что вызвало множество осложнений.

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По данным источников агентства, в сентябре поставки российской нефти через Дружбу запланированы в объеме 510 тыс. тонн для Словакии и 360 тыс. тонн для Венгрии.

Как сообщалось, в начале недели венгерская энергетическая компания MOL заявила о решении проблемы с поставкой российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему по территории Украины.