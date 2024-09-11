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11 сентября 2024, 15:49 Читати українською

Российский «Лукойл» в октябре намерен возобновить поставки нефти через трубопровод «Дружба» — Reuters

Российская компания «Лукойл» намерена возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию в октябре после того, как венгерская компания MOL заявила, что заключила соглашения по транспортировке нефти через Беларусь и Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Российская компания «Лукойл» намерена возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию в октябре после того, как венгерская компания MOL заявила, что заключила соглашения по транспортировке нефти через Беларусь и Украину.
Фото: freepik.com

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По словам собеседников агентства, «Лукойл» возобновит поставки нефти на экспорт по этому маршруту в октябре, поскольку экспортные планы на этот месяц были составлены заранее.

Впрочем, небольшой объем нефти могут прокачать уже в этом месяце, рассказал один из источников.

Для этого венгерская энергетическая компания MOL заключила соглашения с поставщиками российской нефти и операторами нефтепроводов в Беларуси и Украине, которые вступили в силу в понедельник.

Следовательно, MOL будет покупать российскую нефть на белорусско-украинской границе и будет оплачивать ее транзит через Украину. Раньше его должна была оплачивать россия, что вызвало множество осложнений.

Читайте также: Цены на нефть увеличиваются после обвала до минимумов с декабря 2021 года.

По данным источников агентства, в сентябре поставки российской нефти через Дружбу запланированы в объеме 510 тыс. тонн для Словакии и 360 тыс. тонн для Венгрии.

Как сообщалось, в начале недели венгерская энергетическая компания MOL заявила о решении проблемы с поставкой российской нефти по трубопроводу «Дружба», проходящему по территории Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+28
Turbo Apricot
Turbo Apricot
11 сентября 2024, 16:05
#
Потужні міжнародні здобутки команди потужних п’ять-шість менеджерів з вулиці Банкова та підпорядкованого МЗС України
+
+15
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
11 сентября 2024, 16:14
#
Вони просто виконують конституційний обов’язок «захищають Україну»
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