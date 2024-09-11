Враг за сутки атаковал энергообъекты в четырех областях — Минэнерго

За минувшие сутки во вражеские обстрелы попала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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В частности, в Харьковской области в результате боевых действий были обесточены несколько подстанций и бытовые потребители. Питание возобновлено для всех потребителей.

В Полтавской области во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия. Питание возобновлено.

Кроме того, в Запорожской области по технологическим причинам выключалось оборудование на подстанции, обесточены бытовые потребители. На одном из промышленных предприятий произошло нарушение технологии производственного процесса. В настоящее время питание возобновлено.

В Хмельницкой области в результате технологических нарушений обесточены подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.

Напомним

В Укрэнерго отметили, что сегодня, 11 сентября, применение мер ограничения электроэнергии не прогнозируется.