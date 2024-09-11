Количество вакансий на Work.ua выросло до максимума с начала войны

Работодатели разместили наибольшее количество вакансий на сайте Work.ua с начала большой войны — 115 482 предложения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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В последний месяц лета работодатели приступили к подготовке к активному поиску специалистов и разместили на Work.ua рекордное количество вакансий с начала большой войны — 115 482 вакансий. Как сравнивать с июлем 2024 года, это на 3% больше.

В августе больше всего работы прибыло для педагогов и специалистов творческих профессий.

В каких регионах стало больше вакансий

Увеличение предложений произошло почти во всех регионах, традиционно входящих в пятерку лидеров: в Киевской (+3%), Львовской (+7%) и Одесской (+3%). Прирост вакансий не обошел и Харьковщину (+4%), сумевшую вернуться на свое место в пятерке, вытеснив оттуда Ивано-Франковскую область.

В то же время работы увеличилось в Закарпатской (+10%), Житомирской (+9%), Ровенской (+8%), Винницкой (+8%) областях. А вот не добавилось вакансий только в Днепропетровской области.

В категориях лидеров по количеству работы видим следующие тенденции:

Более заметен прирост вакансий в категории «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (11 137, +7%), где в прошлом месяце наблюдался спад.

Также есть рост в категории «Медицина, фармацевтика» (8196, +6%).

Умеренный рост в категориях «Сфера обслуживания» (20 497, +4% к июлю), «Рабочие специальности, производство» (19 932 вакансий, +4%), «Розничная торговля» (13 979, +3%), «Логистика», склад, ВЭД" (11790, +3%), «Администрация, руководство среднего звена» (10153, +2%), «Бухгалтерия, аудит» (7563, +1%).

Чуть уменьшилось количество вакансий в категориях «Продажа, закупка» (13 418, -1%) и «Транспорт, автобизнес» (9 014, -1%).

В то же время, наибольший прирост вакансий для соискателей в категориях «Образование, наука» (5 640, +27%) и «Культура, музыка, шоу-бизнес» (778, +23%).

Еще одна категория предложений работы — вакансии с бронированием. В июне работодатели разместили 6642 таких предложения работы, что на 16% больше чем в июле.

Где больше выросли зарплаты

Наибольший рост зарплат там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.

Наибольший рост зарплат в августе произошел в категории «Транспорт, автобизнес» (+5% к июлю, 30 тыс), которая входит в топ наименее конкурентных среди соискателей категорий. Вероятно, так работодатели пытаются конкурировать за соискателей.

Также выросли средние зарплаты в вакансиях по категориям:

«Телекоммуникации и связь» — 24 тыс, +4% к июлю;

«Финансы, банк» — 19 тыс, +3%;

«Дизайн, творчество» — 22,5 тыс, +3%;

«Секретариат, делопроизводство, АХО» — 19 тыс, +3%;

«Юриспруденция» — 20,5 тыс, +2%;

«Медицина, фармацевтика» — 21,5 тыс, +2%.

Также сообщается, что в августе 44% отзывов направили женщины, 56% — мужчины. Доля женщин снова возросла.