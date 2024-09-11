Взлом Indodax на $18 млн и рост объемов торгов на криптобиржах: что нового на рынке

Индонезийскую криптобиржу Indodax сломали более чем на $18 миллионов

Сегодня, 11 сентября, индонезийская криптовалютная биржа Indodax пострадала от атаки хакеров. Об эксплойте сообщили специалисты PeckShield, обнаружив большие оттоки криптовалюты из кошельков платформы на сумму примерно $15,7 млн.

Аналитики выяснили, что из адресов биржи было выведено 5204 ETH в сети Ethereum, 6,84 млн Polygon (POL) и около 380 ETH в сети Optimism.

Также об инциденте сообщила команда Cyvers. Согласно заявлению, после нескольких подозрительных транзакций адрес предполагаемого злоумышленника начал обменивать токены на Ethereum.

Всего специалисты Cyvers обнаружили более 150 переводов средств, связанных с этим эксплойтом. По их данным, общий объем ущерба оценивается в $18,2 млн.

В Indodax подтвердили наличие потенциальных проблем безопасности на своей платформе.

«Пока мы проводим полное техническое обслуживание, чтобы убедиться, что система работает должным образом. В ходе этого процесса сайт и приложение Indodax временно недоступны», — заявили представители платформы.

В компании добавили, что средства клиентов защищены на 100% как в криптовалютах, так и в рупиях.

Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум

В среду, 11 сентября, сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум и достигла отметки в 92,67 T. С последней даты изменения показатель вырос на 3,58%, по данным BTC.com.

Текущий средний хешрейт в сети биткоина составляет 616,13 EH/s.

Отметим, сложность майнинга определяет необходимую совокупную мощность оборудования для добычи криптовалюты. Если показатель увеличился, это может свидетельствовать о том, что активность среди майнеров растет и наоборот.

Повышение этого показателя приближает дату халвинга первой криптовалюты, который в последний раз состоялся 20 апреля 2024 года.

Следующий перерасчет состоится ориентировочно 25 сентября. Прогноз — падение показателя на 0,38%.

PayPal и Venmo интегрировали Ethereum Name Service для криптоплатежей

Команды платежных платформ PayPal и Venmo интегрировали сервис Ethereum Name Service.

Пользователи приложений PayPal и Venmo могут вводить домен получателя ENS прямо в поле поиска при отправке цифровых активов для автоматического определения привязанных к сервису кошельков.

Отмечается, что функциональность снизит риск ошибок при криптотранзакциях, а также упростит управление адресами. Сначала она будет доступна клиентам из США.

До интеграции пользователям приходилось вводить, вставлять или сканировать QR-коды внешних кошельков, чтобы перевести средства.

«Сотрудничество с PayPal и Venmo позволяет охватить как новичков, так и тех, кто предпочитает обычные платежные Web2-платформы. Интеграция облегчит им взаимодействие с централизованными финансами», — заявила директор по развитию бизнеса ENS Labs Марта Кура.

В августе объемы торгов на криптобиржах выросли на 30%.

В августе 2024 г. общий объем торгов на крупнейших централизованных биржах увеличился на 30%. Об этом свидетельствуют данные журналиста Колина Ву.

По его наблюдениям, самые большие темпы роста зафиксированы у KuCoin (171%), Crypto.com (79%) и Mexc (44%). Худшие показатели у Gate (-44%), HTX (4%) и Upbit (17%).

Согласно The Block, за последний год самый большой совокупный объем торгов в месячном выражении пришелся на март — почти $2,5 трлн.

В августе обороты на крупнейших платформах криптодеривативов выросли на 32% по сравнению с предыдущим месяцем. Лучшие показатели у Mexc (71%), Crypto.com (70%) и Deribit (47%). Самые низкие — у Bybit (26%), OKX (27%) и KuCoin (27%).

Совокупный трафик на топовых биржах в августе вырос на 4%. Наибольший вклад в этот показатель внесли Mexc (160%), Gate (24%) и Deribit (17%). Среди аутсайдеров: Bybit (-12%), Bitget (-10%) и Upbit (-9%).

Колин Ву отметил, что брал информацию из CoinGecko и SimilarWeb, однако данные могут быть «значительно обезображены из-за активности ботов».