Аналитики советуют выкупать акции Google на фони их падения

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 сентября 2024, 19:13 Читати українською

Аналитики советуют выкупать акции Google на фони их падения

Аналитики Piper Sandler советуют инвесторам, планирующим держать акции в течение длительного периода времени, приобрести больше акций Alphabet (Google) во время недавнего снижения цены акций. Об этом сообщает investing.com.

Аналитики Piper Sandler советуют инвесторам, планирующим держать акции в течение длительного периода времени, приобрести больше акций Alphabet (Google) во время недавнего снижения цены акций.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Даже с учетом продолжающихся юридических проблем, с которыми сталкивается Google в связи с антимонопольным законодательством, Piper Sandler продолжает рекомендовать акции компании в качестве хорошей инвестиции, установив новую целевую цену в $200, что несколько ниже предыдущей целевой цены в $206. Сейчас акции стоять почти $150.

Судебное разбирательство по поводу лидирующего положения Google на рынке онлайн-поиска создает определенный риск негативного внимания со стороны СМИ в краткосрочной перспективе. Тем не менее, ожидается, что судебное разбирательство займет длительное время, а возможность подачи апелляций и потенциальные изменения в политике правительства снизят непосредственные последствия.

В сообщении Piper Sandler говорится, что, как и в случае с аналогичными судебными разбирательствами Microsoft в начале 2000-х годов, время может пойти на пользу Alphabet (GOOGL).

«Судебное разбирательство по поводу поисковых сервисов Alphabet, которое является наиболее важным, ждет долгий путь возможных средств правовой защиты и апелляций. Кроме того, в этот период возможна смена правительства Соединенных Штатов, а технологический сектор быстро развивается», — продолжили они.

Аналитики считают, что для инвесторов с долгосрочной перспективой дело о конкуренции является незначительным. Они считают, что цена акций уже отражает текущие опасения, связанные с регулированием, и предлагают покупать акции сейчас в качестве инвестиционной возможности.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами