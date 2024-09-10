Аналитики советуют выкупать акции Google на фони их падения

Аналитики Piper Sandler советуют инвесторам, планирующим держать акции в течение длительного периода времени, приобрести больше акций Alphabet (Google) во время недавнего снижения цены акций. Об этом сообщает investing.com.

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Даже с учетом продолжающихся юридических проблем, с которыми сталкивается Google в связи с антимонопольным законодательством, Piper Sandler продолжает рекомендовать акции компании в качестве хорошей инвестиции, установив новую целевую цену в $200, что несколько ниже предыдущей целевой цены в $206. Сейчас акции стоять почти $150.

Судебное разбирательство по поводу лидирующего положения Google на рынке онлайн-поиска создает определенный риск негативного внимания со стороны СМИ в краткосрочной перспективе. Тем не менее, ожидается, что судебное разбирательство займет длительное время, а возможность подачи апелляций и потенциальные изменения в политике правительства снизят непосредственные последствия.

В сообщении Piper Sandler говорится, что, как и в случае с аналогичными судебными разбирательствами Microsoft в начале 2000-х годов, время может пойти на пользу Alphabet (GOOGL).

«Судебное разбирательство по поводу поисковых сервисов Alphabet, которое является наиболее важным, ждет долгий путь возможных средств правовой защиты и апелляций. Кроме того, в этот период возможна смена правительства Соединенных Штатов, а технологический сектор быстро развивается», — продолжили они.

Аналитики считают, что для инвесторов с долгосрочной перспективой дело о конкуренции является незначительным. Они считают, что цена акций уже отражает текущие опасения, связанные с регулированием, и предлагают покупать акции сейчас в качестве инвестиционной возможности.