Курс валют на 11 сентября: в банках евро подешевел на 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 2 копейку, а в продаже не изменился. Евро в покупке подешевел на 3 копейки, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,41 грн. Евро покупают за 45,25 грн, а продают за 45,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,33−41,40, евро — 45,70−45,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,12−41,14 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,42−45,43 грн/евро.

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