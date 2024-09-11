В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.
Курс валют на 11 сентября: в банках евро подешевел на 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 2 копейку, а в продаже не изменился. Евро в покупке подешевел на 3 копейки, а в продаже не изменился.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,41 грн. Евро покупают за 45,25 грн, а продают за 45,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,33−41,40, евро — 45,70−45,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,12−41,14 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,42−45,43 грн/евро.
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