Sony отменяет бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских пользователей

Компания Sony с ноября 2024 г. прекращает предоставлять бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских владельцев консолей PS4 и PS5. Соответствующее сообщение Sony разослала пользователям на почту.

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Отмечается, что последний ваучер бесплатного доступа к PS Plus будет погашен украинским игрокам в октябре.

«Если у вас запланирован автоматический платеж на или после 7 ноября 2024 года, вы вернетесь к предыдущему уровню подписки и плану оплаты, и с вас будет взыскана та же цена, которую вы платили при последнем заказе», — говорится в заявлении Sony.

Чтобы избежать автоматического взыскания средств, необходимо отменить подписку до первого платежа в ноябре.

По данным ain, Sony избирательно отменяла бесплатную подписку PS Plus. Некоторые пользователи начали получать подобные письма в августе. Другую подписку отменили еще в июне.

Напомним

Sony отменила подписку PlayStation Plus в конце марта 2022 года, то есть через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда же компания запустила украинскую локализацию PlayStation.