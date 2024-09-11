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11 сентября 2024, 9:34 Читати українською

Sony отменяет бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских пользователей

Компания Sony с ноября 2024 г. прекращает предоставлять бесплатную подписку PlayStation Plus для украинских владельцев консолей PS4 и PS5. Соответствующее сообщение Sony разослала пользователям на почту.

Компания Sony с ноября 2024 г.
Фото: "Минфин"

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Отмечается, что последний ваучер бесплатного доступа к PS Plus будет погашен украинским игрокам в октябре.

«Если у вас запланирован автоматический платеж на или после 7 ноября 2024 года, вы вернетесь к предыдущему уровню подписки и плану оплаты, и с вас будет взыскана та же цена, которую вы платили при последнем заказе», — говорится в заявлении Sony.

Чтобы избежать автоматического взыскания средств, необходимо отменить подписку до первого платежа в ноябре.

По данным ain, Sony избирательно отменяла бесплатную подписку PS Plus. Некоторые пользователи начали получать подобные письма в августе. Другую подписку отменили еще в июне.

Напомним

Sony отменила подписку PlayStation Plus в конце марта 2022 года, то есть через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда же компания запустила украинскую локализацию PlayStation.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
11 сентября 2024, 11:44
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Что-то явно назревает к концу года. хотелось бы конечно позитива …
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