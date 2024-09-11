За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 140 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 628 930 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 сентября: 1 140 российских оккупантов, 2 танка и 57 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 628930 (+1140) человек,
- танков — 8642 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 16938 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 17936 (+56) ед,
- РСЗО — 1182 (+2) ед,
- средства ПВО — 943 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14990 (+57),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24388 (+58) ед,
- специальная техника — 3059 (+6).
Источник: Минфин
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