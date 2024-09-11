Национальный банк Украины установил на 11 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,14 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 5 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 11 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,37 (на 10 сентября установлен на уровне 45,38 грн). Европейская валюта подешевела на 1 копейку.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии