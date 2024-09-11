Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 5 копеек

Национальный банк Украины установил на 11 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,14 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 11 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,37 (на 10 сентября установлен на уровне 45,38 грн). Европейская валюта подешевела на 1 копейку.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.