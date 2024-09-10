Шмыгаль рассказал, какие госбанки продадут в первую очередь

Кабинет министров Украины пока не рассматривает приватизацию государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка — второго и третьего по размерам активов банков страны, стратегия по их продаже отсутствует, тогда как в отношении идущих на пятом и восьмом местах Укргазбанка и Сенс Банка приватизацию планируют, однако сроки ее пока назвать сложно. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает «Интерфакс-Украина».

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«Укрэксим и Ощад мы пока не рассматриваем. Нет у нас стратегии по приватизации этих двух банков. По другим банкам мы будем вести разговор», — сказал он на пресс-конференции.

Премьер, в частности, напомнил, что в случае с Укргазбанком достигнута еще до войны договоренность о вхождении в его капитал на 25% Международной финансовой корпорации (IFC).

Шмыгаль добавил, что стратегия на продажу государственных банков будет продолжена, в то же время отказался говорить о конкретных датах возможной реализации финучреждений инвесторам, отметив лишь, что принятый Верховной Радой в первом чтении 5 сентября законопроект № 11474 об особенностях продажи принадлежащих государству банков дает ответы на то, как, когда и каким образом стратегия приватизации государственных банков будет реализовываться.