К закрытию межбанка курс доллара уменьшился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро упало на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 10 сентября: евро немного упало на межбанке
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Открытие 10 сентября
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Закрытие 10 сентября
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Изменения
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41,13/41,15
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41,12/41,14
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1/1
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45,44/45,46
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45,32/45,33
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12/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,40 грн. Евро покупают за 45,35 грн., а продают за 45,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,35−41,40, евро — 45,73−45,85 грн.
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Источник: Минфин
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