Курс валют на вечер 10 сентября: евро немного упало на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара уменьшился на 1 копейку в покупке и продаже. Евро упало на 12 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 10 сентября Закрытие 10 сентября Изменения доллар 41,13/41,15 41,12/41,14 1/1 евро 45,44/45,46 45,32/45,33 12/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,40 грн. Евро покупают за 45,35 грн., а продают за 45,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,35−41,40, евро — 45,73−45,85 грн.

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