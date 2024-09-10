Как и где в Украине купить акции лучших мировых технологических компаний

Инвестиции в акции мировых технологических компаний могут стать выгодным шагом для украинских инвесторов, ищущих перспективные возможности на международном рынке. Как купить акции таких технологических гигантов, как Microsoft, Facebook (Meta), Google и Nvidia в Украине, рассказал финансовый эксперт и консультант компании Traders Union, Андрей Мастикин.

Почему следует инвестировать в акции технологических компаний?

Технологический сектор является одним из наиболее динамичных и прибыльных на фондовом рынке. Вот несколько причин, почему инвестиции в акции технологических компаний могут быть выгодны для частных инвесторов:

Инновации и рост: Технологические компании постоянно внедряют новые продукты и услуги, изменяющие мир. Это создает потенциал для значимого роста акций.

Стабильность и прибыльность: Многие технологические гиганты имеют стабильное финансовое состояние и постоянно увеличивают прибыль.

Долгосрочные перспективы: Технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни, что обеспечивает продолжительный спрос на продукцию и услуги таких компаний.

Как выбрать брокера для инвестиций в международные акции?

Для того чтобы купить акции мировых компаний, необходимо найти надежного брокера — компанию-посредника между фондовым рынком и частными инвесторами. Вот несколько критических факторов, на которые следует обратить внимание при выборе брокера:

Регуляция и лицензии: Выберите брокера, у которого есть соответствующие лицензии от регуляторных органов. Это гарантирует безопасность ваших средств и честность сделок.

Доступ к международным рынкам: Убедитесь, что брокер предоставляет доступ к биржам в США и Европе, где торгуются акции ведущих технологических компаний.

Комиссии и сборы: Изучите структуру комиссий и сборов, которые взимает брокер. Это может включать торговые комиссии, спреды и другие расходы.

Популярные платформы для покупки акций технологических компаний

В Украине есть несколько платформ, по которым можно инвестировать в акции мировых технологических компаний. Traders Union постоянно отслеживает рынок брокерских услуг, чтобы помочь вам выбрать самого надежного партнера для инвестирования в технологические гиганты:

eToro: Эта платформа популярна благодаря простому интерфейсу и социальной торговле, где вы можете следить за успешными инвесторами и повторять их стратегии. eToro также предлагает широкий выбор акций и ETF.

Interactive Brokers: Один из ведущих международных брокеров, обеспечивающий доступ к глобальным рынкам с конкурентными условиями. Платформа отличается высокой ликвидностью и сильными аналитическими инструментами.

Trading 212: Простой в использовании брокер с низкими комиссиями, подходящий как для новичков, так и для опытных трейдеров. Платформа предлагает бесплатные акции и ETF.

Порядок покупки акций: пошаговая инструкция

Вот четкий план действий по покупке акций технологических компаний:

Шаг 1: Открытие счета. Зарегистрируйтесь на выбранной платформе и пройдите процедуру верификации личности. Это может включать предоставление копий документов и подтверждение адреса.

Шаг 2: Пополнение счета. Совершите перевод средств на ваш торговый счет. Выберите удобный способ пополнения, поддерживающий ваш брокер.

Шаг 3: Выбор акций. Произведите исследование акций технологических компаний. Используйте аналитические инструменты для оценки перспектив и рисков каждой акции.

Шаг 4: Размещение ордера. Определите количество акций, которые хотите приобрести и разместите ордер через платформу. Вы можете выбрать рыночный ордер для немедленного исполнения или предельный ордер для покупки по заданной цене.

Шаг 5: Мониторинг и управление. Постоянно следите за вашими инвестициями и корректируйте свои позиции в соответствии с рыночными условиями и вашими финансовыми целями.

Налоги и отчетность

Инвестирование в международные акции также имеет свои особенности налогообложения. В Украине следует учитывать следующие аспекты:

Налог на доходы: Вам нужно будет уплатить налог на доходы физических лиц из прибыли от продажи акций. Убедитесь, что правильно заполняете декларации и платите налоги.

Отчетность: Ведите учет всех своих торговых операций, чтобы точно заполнить налоговую декларацию и избежать проблем с налоговыми органами.

Преимущества инвестирования в конкретные технологические компании

Microsoft (MSFT)

Microsoft является одной из самых крупных технологических компаний в мире и занимает важное место в IT-индустрии. Вот несколько причин, почему следует инвестировать в акции Microsoft:

Диверсификация продуктов: Microsoft предлагает широкий спектр продуктов, от операционных систем до облачных решений, что обеспечивает стабильную прибыль.

Облако Azure: Платформа Azure является одной из самых больших в мире и активно растет, что подкрепляет финансовые результаты компании.

Устойчивость к кризисам: Благодаря широкому портфолио продуктов и услуг Microsoft демонстрирует высокую стабильность во время экономических колебаний.

Facebook (Meta Platforms, FB)

Facebook, ныне известный как Meta Platforms, продолжает быть лидером в сфере социальных сетей и цифровой рекламы. Вот почему стоит рассмотреть инвестиции в акции Facebook:

Большая аудитория: Facebook имеет более 2.8 миллиарда активных пользователей, что обеспечивает огромный рынок для рекламы.

Инновации в рекламе: Платформы Facebook и Instagram предлагают расширенные возможности для рекламодателей, что повышает прибыльность компании.

Будущее из метавселенной: Инвестиции в метавселенную могут обеспечить значительный потенциал роста для компании в будущем.

Google (Alphabet, GOOGL)

Google, теперь работающая под брендом Alphabet, является одним из ведущих игроков на рынке интернет-поиска и цифровой рекламы. Вот почему стоит инвестировать в акции Google:

Доминирование на рынке поиска: Google контролирует около 90% рынка поисковиков, что обеспечивает стабильный доход от рекламы.

Инновации: Компания активно инвестирует в новые технологии, такие как искусственный интеллект и автономные транспортные средства, что открывает новые возможности для роста.

Широкий спектр услуг: Google предлагает различные услуги, включая облачные технологии, обеспечивающие дополнительные источники дохода.

Nvidia (NVDA)

Nvidia является мировым лидером в производстве графических процессоров и чипов искусственного интеллекта. Вот почему стоит обратить внимание на акции Nvidia:

Лидер в графических процессорах: Nvidia является ведущим поставщиком графических карт для игр и профессионального использования, обеспечивающим стабильный спрос на их продукцию.

Искусственный интеллект: Nvidia активно развивает технологии искусственного интеллекта и глубинного обучения, что обеспечивает значительный потенциал для будущего роста.

Высокие финансовые результаты: Компания демонстрирует стабильный прирост доходов и доходов, благодаря своим инновационным технологиям.

Вывод

Инвестирование в акции мировых технологических компаний открывает новые возможности роста капитала и участия в инновациях. Выбор надежного брокера, знание процесса покупки и понимание налоговых обязанностей являются ключевыми элементами успешного инвестирования. Надеемся, что этот гайд поможет вам сделать первые шаги на пути успешных инвестиций в технологический сектор.

* Этот обзор является личным мнением автора и не является инвестиционной рекомендацией или основанием для осуществления операций на финансовых рынках. Решения о покупке тех или иных акций следует принимать самостоятельно после тщательного анализа и учета всех рисков.