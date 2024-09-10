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10 сентября 2024, 17:12 Читати українською

Эстония изменяет правила предоставления жилья украинским беженцам

Со среды, 11 сентября, Департамент социального страхования Эстонии намерен оказывать единовременную помощь на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в страну. Об этом сообщает ERR.

Со среды, 11 сентября, Департамент социального страхования Эстонии намерен оказывать единовременную помощь на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в страну.
Фото: freepik.com

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Согласно нынешнему порядку, компенсация не зависит от дохода беженца, и о ней могут ходатайствовать все украинские беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту.

Размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.

В письме, направленном местным самоуправлениям, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.

По словам Марипуу, с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена ​​только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.

Чтобы подать ходатайство о получении компенсации, беженец должен получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении.

С заявлениями беженцы обращаются к местным самоуправлениям, но последним понесенные расходы позднее возмещает государство в лице департамента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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