Со среды, 11 сентября, Департамент социального страхования Эстонии намерен оказывать единовременную помощь на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в страну. Об этом сообщает ERR.
Эстония изменяет правила предоставления жилья украинским беженцам
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Согласно нынешнему порядку, компенсация не зависит от дохода беженца, и о ней могут ходатайствовать все украинские беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту.
Размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро на домохозяйство.
В письме, направленном местным самоуправлениям, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.
По словам Марипуу, с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано беженцем в течение первых шести месяцев после получения первого вида на жительство в Эстонии.
Чтобы подать ходатайство о получении компенсации, беженец должен получить временную защиту и зарегистрировать свое место жительства в местном самоуправлении.
С заявлениями беженцы обращаются к местным самоуправлениям, но последним понесенные расходы позднее возмещает государство в лице департамента.
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