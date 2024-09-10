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10 сентября 2024, 14:21 Читати українською

Доллар оживился перед отчетом про инфляцию в США

Во вторник большинство азиатских валют мало изменились, в то время как доллар слегка укрепился в ожидании ключевых данных по инфляции, которые, вероятно, повлияют на ожидания по процентным ставкам в США. Об этом пишет investing.com.

Во вторник большинство азиатских валют мало изменились, в то время как доллар слегка укрепился в ожидании ключевых данных по инфляции, которые, вероятно, повлияют на ожидания по процентным ставкам в США.

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Большинство региональных валют понесли некоторые потери на прошлой неделе, так как аппетит к риску был подорван опасениями по поводу ухудшения глобальных экономических условий.

При этом ожидание снижения процентных ставок в США помогло ограничить общие потери, а также сдержать рост доллара. Однако на этой неделе доллар привлек интерес покупателей на фоне позиционирования перед выходом данных по инфляции в среду.

Доллар растет в ожидании инфляции

Индекс доллара и фьючерсы на DXY выросли примерно на 0,1% в ходе азиатских торгов после солидного роста в понедельник.

Трейдеры отдавали предпочтение доллару на фоне ухудшения настроений в отношении рисков на прошлой неделе, а ожидание ключевых данных по инфляции, которые выйдут в среду, дополнительно подогрело интерес к доллару.

Ожидается, что отчет покажет дальнейшее снижение инфляции в августе. Кроме того, данные выйдут всего за неделю до заседания Федеральной резервной системы, на котором центральный банк, как ожидается, снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов.

Снижение ставок ослабит доллар и подстегнет переток средств на азиатские рынки, ориентированные на риск. Однако масштабы такого поворота будут зависеть от того, насколько сильно ФРС смягчит политику в этом году.

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Источник: Минфин
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