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10 сентября 2024, 13:32 Читати українською

ROMI 2024: какими будут темы главной маркетинговой конференции года

Маркетинговая конференция ROMI 2024 пройдет уже 4 октября в Киеве. Участников мероприятия ожидают 9 часов контента и мотивации улучшать маркетинговые или рекламные отделы своих компаний, учитывая наиболее интересные тенденции этого рынка.

Маркетинговая конференция ROMI 2024 пройдет уже 4 октября в Киеве.

Каковы темы ROMI 2024?

На конференции своим опытом поделятся около 15 спикеров, выступления которых будут на следующие темы:

  • Что с диджитал аудиторией сейчас, сколько ее и какая она.
  • Исследование украинского рынка Ecommerce. Тренды и будущее украинского e-commerce: Что ждет рынок?
  • Digital Marketing — почему в кризисные ситуации, его судьба растет и как это использовать в свою пользу.
  • Отличие работы маркетинга в Украине и других странах.
  • Performance marketing. Как эффективно использовать данные в условиях ограниченного спроса
  • Автоматизация рекламных коммуникаций.
  • Как стать CMO: прокачка маркетинговых скиллов и лидерских навыков.

На мероприятии вы сможете послушать, познакомиться и пообщаться со спикерами и модераторами дискуссий такими, как:

  • Валентин Грицаенко, Chief Marketing Officer Ajax Systems
  • Михаил Глушко, VP of Development Nova Global
  • Диана Макарук, Head of marketing insurance biz Finance.ua
  • Гелла Слюсарчук, CBDO, PSP Platon
  • Алексей Лях, Владелец MarTech newage
  • Сергей Грабчак, Директор по маркетингу Ощадбанк
  • Серафима Нехода, Директор по маркетингу финансовой компании Moneyveo

Это не полный список, следите за обновлением на сайте конференции. Также на мероприятии проведут три дискуссии, в ходе которой спикеры будут обсуждать креатив и маркетинг, лучшие стратегии привлечения и лояльности клиентов, а также стратегии выхода на западные рынки. Кроме того, вы сможете самостоятельно выбрать темы и спикеров, выступления которых будут вам интереснее, ведь на ROMI будут 2 потока: основная программа, информация о которой уже есть на сайте, и дополнительная, посвященная инструментам настройки, запуска и оптимизации рекламы в Google Marketing Platform (GMP).

О чем должны знать участники?

Конференция будет проводиться исключительно в офлайн режиме. К тому же приобрести запись мероприятия также невозможно. Поэтому участники мероприятия получат уникальную возможность лично узнать все главные тенденции маркетингового рынка и получить действенную информацию из первых уст.

Еще один важный момент — для желающих посетить конференцию есть возможность приобрести билеты для «ранних птичек», а следовательно по более низким ценам. Эта опция будет действовать ограниченное время, поэтому здесь следует поторопиться.

Всего на ROMI 2024 ожидается около 200 участников и выступления около 15 спикеров. Во время мероприятия будет возможность присоединиться к нетворкингу и пообщаться с представителями рынка, завести полезные знакомства и даже обеспечить выгодные партнерства.

Если вы хотите узнать, что формирует маркетинговый рынок сейчас и как он может меняться уже в ближайшем будущем, если хотите держать руку на пульсе последних изменений и быть подготовленным к тенденциям, которых следует ожидать в будущем, то приходите на маркетинговую конференцию ROMI 2024. Обещаем, ответы на все свои вопросы и даже больше, вы обязательно найдете.

Источник: Минфин
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