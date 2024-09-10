ROMI 2024: какими будут темы главной маркетинговой конференции года

Маркетинговая конференция ROMI 2024 пройдет уже 4 октября в Киеве. Участников мероприятия ожидают 9 часов контента и мотивации улучшать маркетинговые или рекламные отделы своих компаний, учитывая наиболее интересные тенденции этого рынка.

Каковы темы ROMI 2024?

На конференции своим опытом поделятся около 15 спикеров, выступления которых будут на следующие темы:

Что с диджитал аудиторией сейчас, сколько ее и какая она.

Исследование украинского рынка Ecommerce. Тренды и будущее украинского e-commerce: Что ждет рынок?

Digital Marketing — почему в кризисные ситуации, его судьба растет и как это использовать в свою пользу.

Отличие работы маркетинга в Украине и других странах.

Performance marketing. Как эффективно использовать данные в условиях ограниченного спроса

Автоматизация рекламных коммуникаций.

Как стать CMO: прокачка маркетинговых скиллов и лидерских навыков.

На мероприятии вы сможете послушать, познакомиться и пообщаться со спикерами и модераторами дискуссий такими, как:

Валентин Грицаенко, Chief Marketing Officer Ajax Systems

Михаил Глушко, VP of Development Nova Global

Диана Макарук, Head of marketing insurance biz Finance.ua

Гелла Слюсарчук, CBDO, PSP Platon

Алексей Лях, Владелец MarTech newage

Сергей Грабчак, Директор по маркетингу Ощадбанк

Серафима Нехода, Директор по маркетингу финансовой компании Moneyveo

Это не полный список, следите за обновлением на сайте конференции. Также на мероприятии проведут три дискуссии, в ходе которой спикеры будут обсуждать креатив и маркетинг, лучшие стратегии привлечения и лояльности клиентов, а также стратегии выхода на западные рынки. Кроме того, вы сможете самостоятельно выбрать темы и спикеров, выступления которых будут вам интереснее, ведь на ROMI будут 2 потока: основная программа, информация о которой уже есть на сайте, и дополнительная, посвященная инструментам настройки, запуска и оптимизации рекламы в Google Marketing Platform (GMP).

О чем должны знать участники?

Конференция будет проводиться исключительно в офлайн режиме. К тому же приобрести запись мероприятия также невозможно. Поэтому участники мероприятия получат уникальную возможность лично узнать все главные тенденции маркетингового рынка и получить действенную информацию из первых уст.

Еще один важный момент — для желающих посетить конференцию есть возможность приобрести билеты для «ранних птичек», а следовательно по более низким ценам. Эта опция будет действовать ограниченное время, поэтому здесь следует поторопиться.

Всего на ROMI 2024 ожидается около 200 участников и выступления около 15 спикеров. Во время мероприятия будет возможность присоединиться к нетворкингу и пообщаться с представителями рынка, завести полезные знакомства и даже обеспечить выгодные партнерства.

Если вы хотите узнать, что формирует маркетинговый рынок сейчас и как он может меняться уже в ближайшем будущем, если хотите держать руку на пульсе последних изменений и быть подготовленным к тенденциям, которых следует ожидать в будущем, то приходите на маркетинговую конференцию ROMI 2024. Обещаем, ответы на все свои вопросы и даже больше, вы обязательно найдете.