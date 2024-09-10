Маркетинговая конференция ROMI 2024 пройдет уже 4 октября в Киеве. Участников мероприятия ожидают 9 часов контента и мотивации улучшать маркетинговые или рекламные отделы своих компаний, учитывая наиболее интересные тенденции этого рынка.
ROMI 2024: какими будут темы главной маркетинговой конференции года
Каковы темы ROMI 2024?
На конференции своим опытом поделятся около 15 спикеров, выступления которых будут на следующие темы:
- Что с диджитал аудиторией сейчас, сколько ее и какая она.
- Исследование украинского рынка Ecommerce. Тренды и будущее украинского e-commerce: Что ждет рынок?
- Digital Marketing — почему в кризисные ситуации, его судьба растет и как это использовать в свою пользу.
- Отличие работы маркетинга в Украине и других странах.
- Performance marketing. Как эффективно использовать данные в условиях ограниченного спроса
- Автоматизация рекламных коммуникаций.
- Как стать CMO: прокачка маркетинговых скиллов и лидерских навыков.
На мероприятии вы сможете послушать, познакомиться и пообщаться со спикерами и модераторами дискуссий такими, как:
- Валентин Грицаенко, Chief Marketing Officer Ajax Systems
- Михаил Глушко, VP of Development Nova Global
- Диана Макарук, Head of marketing insurance biz Finance.ua
- Гелла Слюсарчук, CBDO, PSP Platon
- Алексей Лях, Владелец MarTech newage
- Сергей Грабчак, Директор по маркетингу Ощадбанк
- Серафима Нехода, Директор по маркетингу финансовой компании Moneyveo
Это не полный список, следите за обновлением на сайте конференции. Также на мероприятии проведут три дискуссии, в ходе которой спикеры будут обсуждать креатив и маркетинг, лучшие стратегии привлечения и лояльности клиентов, а также стратегии выхода на западные рынки. Кроме того, вы сможете самостоятельно выбрать темы и спикеров, выступления которых будут вам интереснее, ведь на ROMI будут 2 потока: основная программа, информация о которой уже есть на сайте, и дополнительная, посвященная инструментам настройки, запуска и оптимизации рекламы в Google Marketing Platform (GMP).
О чем должны знать участники?
Конференция будет проводиться исключительно в офлайн режиме. К тому же приобрести запись мероприятия также невозможно. Поэтому участники мероприятия получат уникальную возможность лично узнать все главные тенденции маркетингового рынка и получить действенную информацию из первых уст.
Еще один важный момент — для желающих посетить конференцию есть возможность приобрести билеты для «ранних птичек», а следовательно по более низким ценам. Эта опция будет действовать ограниченное время, поэтому здесь следует поторопиться.
Всего на ROMI 2024 ожидается около 200 участников и выступления около 15 спикеров. Во время мероприятия будет возможность присоединиться к нетворкингу и пообщаться с представителями рынка, завести полезные знакомства и даже обеспечить выгодные партнерства.
Если вы хотите узнать, что формирует маркетинговый рынок сейчас и как он может меняться уже в ближайшем будущем, если хотите держать руку на пульсе последних изменений и быть подготовленным к тенденциям, которых следует ожидать в будущем, то приходите на маркетинговую конференцию ROMI 2024. Обещаем, ответы на все свои вопросы и даже больше, вы обязательно найдете.
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