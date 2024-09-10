Высокопоставленный чиновник из Саудовской Аравии заявил, что страна рассматривает использование китайского юаня в расчетах за сырую нефть, пишет SCMP.
Саудовская Аравия рассматривает юань как валюту для расчетов за нефть
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Бандар аль-Хораеф, министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии, озвучил такое заявление на фоне сближения двух стран, несмотря на обострение соперничества между Китаем и США.
В интервью в Гонконге чиновник заявил, что Саудовская Аравия «открыта для новых идей» и «постарается не смешивать политику с торговлей».
В попытке диверсифицировать свою экономику, богатая нефтью ближневосточная страна стремится к внедрению китайской продукции, включая электромобили и инфраструктуру возобновляемых источников энергии, чтобы таким образом уйти от чрезмерной зависимости от ископаемого топлива.
Китай же стремится к интернационализации юаня, который теснит доллар США в качестве основной мировой валюты для международной торговли, особенно после того, как россия, которая является крупнейшим источником нефти для Китая, была исключена из долларовой системы.
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