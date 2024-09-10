Отток из криптофондов, объем взысканий SEC с криптокомпаний превысил $4,7 млрд: что нового на рынке

Отток из криптофондов стал вторым по величине в этом году

Вывод средств из криптовалютных инвестфондов с 1 по 7 сентября составил $726 млн против $305 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Аналитики увязали сохранение негативной динамики с макроэкономическими данными в США, которые повысили вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 б. п. В конце недели темпы ослабли, поскольку данные по занятости разделяли мнения рынка относительно дальнейших шагов Федрезерву, добавили они.

Негативные настроения распространились из цифрового золота на Ethereum. Отток из фондов на базе актива усилился с $5,7 до $98,1 млн.

Из связанных с биткоином инструментов клиенты вывели $643 млн после $319 млн неделей ранее.

В структуры, позволяющие открывать шорт по цифровому золоту, инвесторы прибавили $3,9 млн против $4,4 млн в предыдущий отчетный период.

В продукты на основе Solana поступило $6,2 млн (неделей ранее — $7,6 млн).

Резкое снижение ставки ФРС негативно скажется на цене биткоина — 10x Research

Резкое изменение курса ФРС с последующим снижением процентной ставки на 50 базисных пунктов (0,5%), вероятно, негативно повлияет на высокорисковые активы, включая биткоин. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет экспертов 10x Research.

Эксперты отметили, что резкое снижение процентной ставки, на 50 базисных пунктов, является признаком экономической обеспокоенности, а не уверенности.

В отчете подчеркивается, что ФРС часто изменяет процентную ставку на 25 базовых пунктов. Однако во время цикла усиления политики 2022 регулятор неоднократно использовал большую величину шага — 50 и 75 базисных пунктов.

Каждый раз это свидетельствовало о срочности принятых мер, отметили аналитики. Снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов в сентябре может указывать на отставание регулятора в борьбе со спадом, считают в 10x Research.

«Хотя снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов может сигнализировать о более серьезных опасениях, основное внимание ФРС будет уделяться смягчению экономических рисков, а не управлению реакцией рынка», — заявил аналитик Маркус Тилен.

Он считает, что ФРС вполне может пойти на такой шаг.

«Вероятность снижения на 50 базисных пунктов составляет лишь 29%, что противоречит нашему мнению и преимущественному консенсусу. Все громче раздаются голоса о том, что ФРС отстает от графика, пропустив признаки слабости рынка труда после того, как его застали врасплох в июле», — отметил Тилен.

Объем взысканий SEC с криптокомпаний превысил $4,7 миллиарда

Эксперты компании Social Capital Markets опубликовали отчет о взыскании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по криптовалютной индустрии за 2024 год. Объем наложенных штрафов увеличился на 3000% по сравнению с предыдущим годом и превысил $4,7 млрд. Об этом сообщает Incrypted.

Это стало возможным благодаря урегулированию спора между регулятором и потерпевшей крах компанией Terraform Labs. В рамках сделки компания выплатит $3,6 млрд компенсации, штраф в $420 млн и проценты в сумме $467 млн.

Бывший CEO фирмы До Квон, который также является ответчиком по иску SEC, должен со своей стороны возместить более $204 млн.

Всего за 2024 год агентство назначило 11 мер принудительного характера, а размер среднего штрафа составил $426 млн. К примеру, в 2018 году этот показатель составил $3,39 млн.

Эксперты отмечают, что с 2013 года Комиссия наложила взыскание на криптокомпании на $7,42 млрд. Выплаты от Terraform Labs составляют 63% этой суммы. Другой штраф, на который также приходится значительная доля общего объема взысканий, связан с компаниями Telegram Group Inc и TON Issuer Inc.

В 2019 году регулятор оштрафовал упомянутые фирмы на $1,24 млрд. Тогда это был рекордный показатель для принудительных мер SEC по криптокомпаниям.

Аналитики подсчитали, что с 2013 года агентство в целом осуществило 148 взысканий. Дело Terraform Labs стало абсолютным рекордсменом в этих процессах, значительно опередив предыдущего «лидера».

Японская компания Metaplanet инвестировала $2 миллиона в покупку биткоинов

Инвестиционная компания Metaplanet, которую называют «японской MicroStrategy», продолжает накапливать биткоины на своем балансе. Сегодня фирма сообщила о покупке еще 38,46 BTC на сумму около 300 млн. японских иен (примерно $2 млн.).

В результате покупки общие запасы биткоинов на кошельке фирмы достигли 398,83 BTC, что составляет около $22,6 млн на момент публикации.

На фоне новости о приобретении криптовалюты акции Metaplanet за сутки выросли на 5,87%.