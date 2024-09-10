Курс валют на 10 сентября: в банках доллар подорожал, евро — подешевел

Во вторник на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 4 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро остался на прежнем уровне.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,95−41,40 грн. Евро покупают за 45,31 грн, а продают за 45,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,34−41,40, евро — 45,75−45,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,13−41,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,44−45,46 грн/евро.

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