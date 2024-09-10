НБУ лишил лицензии компанию «Лизинг Тайм» из-за связей ее владельца с рф

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании «Лизинг Тайм», учитывая признание деловой репутации этого учреждения небезупречной. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Соответствующее решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 сентября и вступает в силу с 10 сентября.

Нацбанк обнаружил, что владелец «Лизинг Тайм» Грегори Штульберг опосредованно (через компанию, зарегистрированную в Великобритании) владеет российским «Алеф-Банком», в отношении которого в феврале 2023 года Украина ввела санкции сроком на 50 лет вместе со всем финансовым сектором россии.

«Согласно действующему законодательству наличие информации о том, что лицо является одновременно собственником существенного участия других юридических лиц, к которым применены, в частности, санкции Украиной, является признаком ее небезупречной деловой репутации, что соответственно является признаком небезупречной деловой репутации финансовой компании», — отметил регулятор.