За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 380 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 627 790 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 сентября: 1 380 российских оккупантов, 1 танк и 36 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 627790 (+1380) человек,
- танков — 8640 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 16925 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 17880 (+50) ед,
- РСЗО — 1180 (+0) ед,
- средства ПВО — 942 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14933 (+36),
- крылатые ракеты — 2591 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24330 (+68) ед,
- специальная техника — 3053 (+4).
Источник: Минфин
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