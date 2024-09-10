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10 сентября 2024, 10:00 Читати українською

Как срочно и выгодно продать квартиру за 1-3 дня? Не хитрый лайфхак от украинских компаний

Торговые операции с недвижимостью считаются одними из самых сложных и ответственных. Здесь речь идет о крупных суммах, поэтому во время сделки обязательно присутствует нотариус, в обязанности которого входит проверка подлинности документов, подтверждение права владения и правильная процедура составления и подписания договора купли-продажи.

Любой владелец недвижимого имущества, выставляя его на продажу, хочет, чтобы сделка состоялась как можно быстрее и наиболее выгодно для него. Однако в реальности не всегда все происходит так как хотелось бы.

Самостоятельная продажа квартиры или жилого дома может занять от нескольких месяцев и, помимо всего прочего, сопровождается затратами времени на показ и общение с потенциальными покупателями.

Чтобы избежать длительной продажи, многие продавцы выбирают сотрудничество с агентствами или пользуются услугой срочный выкуп недвижимости, продавая объект по заниженной цене частным перекупщикам. Однако в Украине существует еще один способ быстро и довольно выгодно продать недвижимое имущество.

Финансовая компания как альтернатива агентству недвижимости

Финансовые частные компании, которые занимаются недвижимостью существуют на рынке уже давно. Изначально они появились как альтернатива банковской системе и занимались преимущественно кредитованием бизнеса и частных потребителей.

Сегодня финансовые компании предлагают срочный выкуп недвижимости, в качестве профессиональной помощи людям, испытывающим затруднения с реализацией своего имущества, либо же сопровождение сделки по продаже недвижимости, если у клиента есть время на ожидание.

Такие компании действительно можно рассматривать как альтернативу риэлторским агентствам, поскольку они выполняют те же функции: находят клиентов и оказывают поддержку владельцу по ряду юридических вопросов.

Какие преимущества финансовой компании при срочной продаже недвижимости:

  • Задаток, как гарантию выкупа можно получить прямо в день заявки;
  • Компании занимаются проблемной недвижимостью и оказывают полное юридическое сопровождение;
  • Сделка заключается с соблюдением всех юридических норм и конфиденциальности;
  • В случае наличия долгов или невыплаченного кредита, компания берет на себя погашение всех займов на договорных условиях;
  • Срочный выкуп недвижимости происходит без дополнительных расходов, таких как оценка имущества, услуги юриста, транспортные расходы и прочее;
  • Деньги выплачиваются наличными в присутствии нотариуса или через банк.

Обращаясь в обычное риэлторское агентство, клиенту все равно придется оплачивать услуги посредника, при этом окончательный результат продажи и его сроки не гарантированы. В случае с финансовой компанией все проще, к тому же здесь могут предложить несколько способов решения проблемы.

Два варианта, как выгодно продать квартиру в короткие сроки

Финансовая компания «Status Finance», наряду с залоговым кредитованием, ставит срочный выкуп недвижимости в приоритет своей деятельности.

На выбор клиента предлагается несколько вариантов:

  1. Выкуп недвижимого имущества в течение 24 часов. Рассматриваются квартиры и жилые дома в Киеве и Киевской области. Комиссия за услуги составит около 10−15% от рыночной стоимости недвижимости. При этом оценка имущества делается бесплатно;

  2. Более долгий, но выгодный вариант. Компания берет квартиру в приоритет на продажу, сроком в 30 дней. В течение этого периода компания обязуется продать квартиру по средней рыночной цене. Под средней стоимостью имеется в виду некий диапазон цен, привлекательный для продажи, в то же время не заниженный. Данный вариант подойдет для тех, кто имеет время и возможность немного подождать.

Для того чтобы продать недвижимость, компания пользуется собственной базой покупателей, что намного эффективнее, чем открытые интернет-ресурсы и частные объявления.

Источник: Минфин
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