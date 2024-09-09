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9 сентября 2024, 18:38 Читати українською

В Британии малый бизнес не уплатил $5,76 млрд налогов

За 2022−2023 годы уклонение от уплаты налогов малым бизнесом Великобритании возросло до $5,76 млрд (4,4 млрд фунтов стерлингов), что составляет 81% от общей суммы по сравнению с 66% в 2019—2020 годах. Об этом пишет Financial Times, сообщает Liga.net.

За 2022−2023 годы уклонение от уплаты налогов малым бизнесом Великобритании возросло до $5,76 млрд (4,4 млрд фунтов стерлингов), что составляет 81% от общей суммы по сравнению с 66% в 2019—2020 годах.

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Предприятия Британии занижают свои доходы или искусственно объявляют себя банкротами во избежание уплаты налогов, а затем снова открываются и ведут тот же бизнес.

Надзорное ведомство обратило внимание на такую мошенническую схему, как электронное подавление продаж, когда розничные торговцы используют программное обеспечение для уменьшения зарегистрированной стоимости трансакций и представления искусственно заниженной выручки.

Другие версии мошенничества содержат создание фиктивных наборов счетов или работу кассовых аппаратов в тренировочном режиме для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

У налогового органа страны есть стратегия борьбы со всеми формами несоблюдения законодательства, но нет конкретного фокуса на борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+38
Kharakternyk
Kharakternyk
9 сентября 2024, 19:34
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Не хочуть платити сатаністам, щоб вони потім за їхній кошт, їх і знищували.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 сентября 2024, 19:56
#
Пустили багато оптимізаторів з бувшого совка. Я був у ще тій Британії, в якій машину на ніч не замикали.
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