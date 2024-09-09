К закрытию межбанка курс доллара вырос на 19 копеек в покупке и на 17 копеек в продаже. Евро выросло на 14 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 9 сентября: доллар и евро выросли на межбанке
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Открытие 9 сентября
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Закрытие 9 сентября
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Изменения
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40,94/40,98
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41,13/41,15
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19 /17
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45,31/45,34
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45,45/45,45
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14/11
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,39 грн. Евро покупают за 45,35 грн., а продают за 45,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,35−41,40, евро — 45,75−45,90 грн.
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Источник: Минфин
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