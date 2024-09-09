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9 сентября 2024, 14:09 Читати українською

Boeing повысит зарплаты работникам на 25% на фоне угрозы масштабной забастовки

Авиакомпания Boeing договорилась с профсоюзом о повышении зарплаты работникам на 25%, что может предотвратить масштабную забастовку 13 сентября. Об этом пишет агентство Reuters.

Авиакомпания Boeing договорилась с профсоюзом о повышении зарплаты работникам на 25%, что может предотвратить масштабную забастовку 13 сентября.

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Результатом сделки может стать четырехлетний контракт, предусматривающий всеобщее повышение зарплаты на 25% и обязательство строить следующий коммерческий самолет в районе Сиэтла.

Это важная победа для нового гендиректора Boeing Келли Ортберг, возглавившей компанию в прошлом месяце с мандатом вернуть качество на авиастроительном предприятии, отметило агентство.

Первое за 16 лет полноценное трудовое соглашение будет также предусматривать лучшие пенсионные выплаты и предоставление профсоюзу большего влияния на безопасность и качество производственного процесса.

Профсоюз, представляющий более 32 000 работников Тихоокеанского северо-запада США, назвал это соглашение лучшим контрактом, который он никогда не заключал. Ожидается, что соглашение члены профсоюза будут утверждены 12 сентября.

Но работники Boeing могут отклонить соглашение, если его не поддержит большинство членов профсоюза.

Источник: Минфин
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