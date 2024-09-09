Банкира подозревают в продаже земли Нацбанка по заниженной цене

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из отделов Национального банка Украины по факту служебной халатности во время реализации имущества банка, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Следствие установило, что в 2021 году Национальный банк Украины получил в собственность имущество, переданное в ипотеку физическим лицом, в том числе земельные участки, расположенные в Киевской области.

Их общая площадь более 15 га, стоимость — почти 9 млн грн.

В дальнейшем в 2022 году правление Национального банка Украины утвердило условия продажи этого имущества и земельных участков.

«Подозреваемый должен обеспечить надлежащий контроль и проверку стоимости земельных участков, условия продажи которых соглашались коллегиальным органам на основе его информации и анализа цен.

Продавать участки должны по стоимости, определенной при оценке. Вместо этого выставили на продажу их по балансовой цене, что намного ниже. Соответственно, это привело к потере активов банка на сумму более 5 млн грн", — сообщили в прокуратуре.