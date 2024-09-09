В понедельник на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке. Евро в покупке выросло на 10 копеек, а в продаже на 1 копейку.
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро немного выросли
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,90−41,40 грн. Евро покупают за 45,35 грн., а продают за 45,99 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,30−41,39, евро — 45,77−45,95 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,94−40,98 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,31−45,34 грн/евро.
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