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9 сентября 2024, 10:35 Читати українською

Цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник утром на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает профильное издание enkorr.

Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник утром на новых сигналах напряженности на Ближнем Востоке.

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Цены на нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.05 по киевскому времени составляет $71,93 за баррель, что на $0,87 (1,22%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,63 (2,2%), до $71,06 за баррель, обновив минимум с 3 декабря 2021 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,9 (1,33%), до $68,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов котировки этих фьючерсов опустились на $1,48 (2,1%) до $67,67 за баррель, что является минимумом с 12 июня прошлого года.

За прошедшую неделю международный бенчмарк потерял 7,6%, североамериканский — 8%.

Причины

Израиль нанес удары в воскресенье вечером по пяти военным объектам в центральной Сирии, сообщают сирийские СМИ.

Нападение совершили три группы, которые имели целью военные объекты в Масьяфе в центре страны.

Как сообщает сирийское агентство SANA, в результате предполагаемых израильских ударов в центральной Сирии погибли по меньшей мере четыре человека, 15 получили ранения.

Кроме того, на прошлой неделе восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/д) и планировавших постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику ранее запланированные объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом рост добычи начнется в декабре 2025 года.

При этом ОПЕК+ вновь подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть прекращен или развернут назад.

Источник: Минфин
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