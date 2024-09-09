Отключение света в понедельник не запланировано

В понедельник, 9 сентября, меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

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«Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что по оптимистическому сценарию в осенне-зимний период отключения электроэнергии будут продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическим — до 20 часов.