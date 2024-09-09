Официальный курс НБУ: гривна немного укрепилась

Национальный банк Украины установил на 9 сентября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,0168 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 9 сентября установил официальный курс евро на уровне 45,55 грн (на 6 сентября установлен на уровне 45,58 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.

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