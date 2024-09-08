За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 625 260 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 сентября: 1270 российских оккупантов, 4 танка и 80 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 625260 (+1270) человек,
- танков — 8636 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 16897 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 17804 (+30) ед,
- РСЗО — 1180 (+2) ед,
- средства ПВО — 942 (+0) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14864 (+80),
- крылатые ракеты — 2588 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24218 (+47) ед,
- специальная техника — 3047 (+10).
Источник: Минфин
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