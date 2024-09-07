НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке на более чем $135 миллионов

Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,60 млн и продал $782,25 млн. Чистая продажа валюты составила $781,65 млн против $646,30 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $135,35 млн.

С начала года НБУ на межбанке: