Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 сентября, купил на межбанковском валютном рынке $0,60 млн и продал $782,25 млн. Чистая продажа валюты составила $781,65 млн против $646,30 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке на более чем $135 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $135,35 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $119,22 млн;
- продал $21 065,93 млн;
- чистая продажа валюты составила $20 946,71 млн.
Источник: Минфин
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