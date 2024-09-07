За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 270 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 623 990 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 сентября: 1 270 российских оккупантов, 1 танк, 1 ракета и 52 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 623990 (+1270) человек,
- танков — 8632 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 16878 (+0) ед,
- артиллерийских систем — 17774 (+29) ед,
- РСЗО — 1178 (+0) ед,
- средства ПВО — 942 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14784 (+52),
- крылатые ракеты — 2588 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24171 (+55) ед,
- специальная техника — 3037 (+0).
Источник: Минфин
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