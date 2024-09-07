В августе 2024 года Украина экспортировала товаров более чем на $3,16 млрд, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Украина в августе увеличила объемы экспорта на 17,5% в годовом исчислении
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По стоимости наиболее экспортированы семена рапса или кользы — на $421,3 млн. По физическим объемом — руд и железных концентратов. Их экспорт составил 2,5 млн тонн.
В августе грузооборот морским транспортом вырос на 224,7 тысячи тонн или на 3,6% по сравнению с июлем.
Украина поставила на внешние рынки более 2,2 млн тонн пшеницы на $420,4 млн.
Аграрный экспорт
В аграрном секторе Украина экспортировала в августе:
- рапса — 878,9 тыс. тонн на $421,3 млн;
- пшеницы — 2,24 млн тонн, на $420,4 млн;
- подсолнечного масла — 226,9 тыс. тонн на $203,1 млн;
- кукурузы — 774,5 тыс. тонн на $137,4 млн;
- ячменя — 524,8 тыс. тонн на $89,7 млн;
- мяса птицы — 39,9 тыс. тонн на $89,5 млн.
Экспорт промышленной продукции
Среди промышленной продукции в структуре украинского экспорта преобладали:
- руды и концентраты железные — 2,51 млн тонн, на $201,4 млн;
- полуфабрикаты из железа — 198,5 тыс. тонн на $99,9 млн;
- прокат плоский — 139,7 тыс. тонн на $82,4 млн;
- трубы из черных металлов — 38 тыс. тонн на $54,6 млн.
Источник: Минфин
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