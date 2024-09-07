Украина в августе увеличила объемы экспорта на 17,5% в годовом исчислении

В августе 2024 года Украина экспортировала товаров более чем на $3,16 млрд, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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По стоимости наиболее экспортированы семена рапса или кользы — на $421,3 млн. По физическим объемом — руд и железных концентратов. Их экспорт составил 2,5 млн тонн.

В августе грузооборот морским транспортом вырос на 224,7 тысячи тонн или на 3,6% по сравнению с июлем.

Украина поставила на внешние рынки более 2,2 млн тонн пшеницы на $420,4 млн.

Аграрный экспорт

В аграрном секторе Украина экспортировала в августе:

рапса — 878,9 тыс. тонн на $421,3 млн;

пшеницы — 2,24 млн тонн, на $420,4 млн;

подсолнечного масла — 226,9 тыс. тонн на $203,1 млн;

кукурузы — 774,5 тыс. тонн на $137,4 млн;

ячменя — 524,8 тыс. тонн на $89,7 млн;

мяса птицы — 39,9 тыс. тонн на $89,5 млн.

Экспорт промышленной продукции

Среди промышленной продукции в структуре украинского экспорта преобладали: