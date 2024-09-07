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7 сентября 2024, 9:06 Читати українською

Международные резервы в августе выросли на 13,7%

По состоянию на 1 сентября 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42,3 млрд. В августе они увеличились на 13,7%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По состоянию на 1 сентября 2024 г.
Фото: pixabay.com

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«Такая динамика обусловлена значительными объемами поступлений от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В целом в августе 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга

На валютные счета правительства в НБУ поступило $8,5 млрд.

  • $4,5 млрд от Европейского Союза через программу Ukraine Facility;
  • $3,8 млрд от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $724,1 млн, из которых:

  • $266 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $239,9 млн — выплаты, связанные с совершением сделок (ОЗГП);
  • $130,1 млн — выплаты по государственным деривативам;
  • $88,1 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $392,4 млн.

Операции НБУ на валютном рынке Украины

Нацбанк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 695,8 млн и выкупил в резервы $0,3 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в августе составила $2 695,5 млн, уменьшившись по сравнению с июлем на 18,4%.

Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В августе, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $443 млн.

В НБУ отметили, что текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 5,4 месяца будущего импорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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