К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро упало на 29 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 6 сентября: доллар и евро продолжили падение на межбанке
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Открытие 6 сентября
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Закрытие 6 сентября
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Изменения
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41,04/41,06
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40,94/40,98
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10 /8
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45,65/45,66
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45,36/45,39
|
29/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,40 грн. Евро покупают за 45,45 грн., а продают за 46,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,29−41,37, евро — 45,80−46,00 грн.
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Источник: Минфин
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