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6 сентября 2024, 16:03 Читати українською

Украина ведет переговоры с Европой о расширении импорта электроэнергии — Шмыгаль

Украина ведет диалог с европейскими партнерами по расширению импорта электроэнергии с 1,7 до 2,2 ГВт. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Украина ведет диалог с европейскими партнерами по расширению импорта электроэнергии с 1,7 до 2,2 ГВт.
Фото: pixabay.com

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«Ведем с партнерами диалог о расширении возможностей импорта электроэнергии от 1,7 до 2,2 ГВт установленной мощности через наши интерконнекторы с Европой», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что в вопросе энергетики правительство стремится компенсировать потери, которые нанесла россия. В частности, восстанавливает объекты, подлежащие восстановлению. Также продолжается развитие децентрализованной генерации. Глава правительства напомнил, что для этого Кабмин запустил три типа программ.

«Для граждан — это кредиты на установку солнечных и ветровых установок. Каждое домохозяйство может стать энергоэффективным. Также есть возможность получить кредиты и гранты для ОСМД. Многоквартирные дома должны быть энергетически устойчивыми», — сказал он.

По его словам, для малого и среднего бизнеса доступны ссуды по программе 5−7-9%. В то же время, крупный бизнес может воспользоваться кредитами под 14−16% годовых под залог приобретенного энергетического оборудования.

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Шмыгаль добавил, что Украина аккумулирует международную помощь, в частности оборудование, генераторы, когенерационные установки. Также, по его словам, речь идет о средствах Фонда поддержки энергетики Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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