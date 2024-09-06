Укрэнерго отменило к 16:00 отключение электроэнергии в большинстве регионов

НЭК «Укрэнерго» изменило объем применения мер ограничения в большинстве регионов. В частности, до 16.00 отключения не прогнозируются почти по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Где не будут отключать свет

До 16:00 отключения не будут применяться — в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.

В то же время, до 16:00 не прогнозируется применение мер ограничения — в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

В Укрэнерго добавили, что сегодня по состоянию на 9:30 уровень потребления был на 4,8% меньше, чем 5 сентября в это же время. Это объясняется убыванием жары в большинстве регионов.

Импорт электроэнергии

В течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы ожидается импорт электроэнергии общим объемом 14028 МВт-час.

При этом экспорт не производится и не предусматривается.