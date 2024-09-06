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6 сентября 2024, 13:16 Читати українською

Лицензия Binance в Казахстане и криптовалютная карта от Mercuryo и Mastercard: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance получила согласие на полную лицензию от регулятора Казахстана

Управление по финансовым услугам Астаны (AFSA) дало согласие криптовалютной бирже Binance на получение полной регуляторной лицензии.

В сообщении говорится, что это одобрение на один шаг приближает казахстанское подразделение биржи к тому, чтобы стать первой полностью регулируемой площадкой для торговли цифровыми активами (DATF) в стране.

Известно, что для получения согласия регулятор Binance прошла через несколько аудитов, а также получила сертификаты ISO для ИТ-систем организации. Кроме того, AFSA провело тщательную оценку своей деятельности, чтобы убедиться, что Binance отвечает всем применимым требованиям и поддерживает первоклассные системы и процессы.

«После получения полной лицензии подразделение Binance в Казахстане будет иметь право управлять торговым центром виртуальных активов, осуществлять основные инвестиционные операции и предлагать услуги по хранению виртуальных активов. Получение полной лицензии позволит Binance Kazakhstan расширить свои предложения и лучше обслуживать местную экосистему цифровых активов», — говорится в сообщении.

Регулятор Великобритании отклонил 87% заявок криптокомпаний за год

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) отклонило 87% заявок от криптовалютных компаний из-за несоответствия требованиям. Это следует из годового отчета организации.

«Более 87% заявок на регистрацию криптокомпаний были отозваны, отклонены или запрещены из-за слабого контроля за отмыванием денег», — говорится в документе.

Одобрение получили только четыре контрагента. Еще 15 отозвали свои заявки, а по девяти кейсам Управление ответило отказом.
С 2020 года одобрение получили 47 криптокомпаний. Это 14% от всего количества заявок — 359.

Глава оппозиции Венесуэлы назвала биткоин «спасательным кругом»

Главная оппозиционерка Венесуэлы Мария Корина Мачадо назвала биткоин «спасательным кругом» для страны и ее населения. Об этом она заявила в рамках интервью CSO Фонда защиты прав человека Алекса Гладштейна.

Мачадо обвинила бывшего президента страны Уго Чавеса и действующего главу государства Николаса Мадуро в обесценивании боливара. Она считает, что именно их действия привели к гиперинфляции.

«Эта финансовая репрессия, основанная на спонсируемом государством грабеже, воровстве и бесконтрольном печатании денег, парализовала экономику», — подчеркнула она.

Политик считает, что биткоин стал не просто финансовым инструментом, а настоящим спасательным кругом.

«Биткоин помогает обойти установленные правительством ограничения, обменные курсы множества людей. Из гуманитарного инструмента он превратился в важное средство сопротивления», — отметила она.

По словам Мачадо, оппозиция рассматривает возможность использования биткоина как национального резерва. Политика не назвала его важной частью плана восстановления Венесуэлы в разрезе обеспечения прозрачности, прав собственности и поддержки экономических свобод.

Mercuryo запускает криптовалютную дебетовую карту в партнерстве с Mastercard

Компания Mercuryo объявила о сотрудничестве с платежным гигантом Mastercard, в рамках которого выпущен новый продукт под названием Spend. Это криптовалютная дебетовая карта с поддержкой разных сетей.

В компании подчеркнули, что Spend ничем не отличается от обычной карты Mastercard. Ее можно интегрировать в платежные сервисы Apple Pay или Google Pay, а также расплатиться через терминал.

Карточка деноминирована в евро. Комиссия за выпуск карты составляет 1,6 евро ($1,8), ежегодная плата за обслуживание — 1 евро ($1,1). Кроме того, Mercuryo в качестве поставщика услуг взимает комиссию в размере 0,95%.

Согласно официальному релизу, карту поддерживают в 90 млн торговых точек по всему миру. Также она совместима с такими сетями как Ethereum, Solana, TON, Polkadot, NEAR, ZKsync и другие.

В компании отметили, что продукт поддерживает бесшовную интеграцию с криптогаманцами. В релизе подчеркивается, что Mercuryo планирует объявить о новых партнерах инициативы в ближайшее время.

На первых порах услугой могут воспользоваться только клиенты в Европе. Позже его обещают расширить на другие рынки.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Источник: Минфин
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