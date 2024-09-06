Украина получила 70 миллионов евро от БРРЭ на компенсации за уничтоженное жилье

Украина получила 70 млн евро от Банка Развития Совета Европы (БРРЭ) в рамках реализации проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное жилье». Привлеченные средства являются первым траншем из двух предусмотренных этапов до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Согласно проекту HOME средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов, как механизм прямой помощи, благодаря которому граждане смогут получить компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак россии жилье.

Основными конечными бенефициарами являются участники боевых действий, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

О проекте

В рамках совместного с БРРЭ проекта планируется финансирование компенсации за более чем 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье. Проект внедряется в рамках услуги «Восстановление» по всей территории Украины.

Напомним

11 июня на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024) Министр финансов Сергей Марченко и Руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подписали соответствующее соглашение о займе объемом 100 млн евро в рамках проекта «НОМЕ. Компенсация за уничтоженное жилье».