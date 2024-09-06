Курс валют на 6 сентября: в банках доллар подешевел на 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,00−41,44 грн. Евро покупают за 45,40 грн, а продают за 46,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,32−41,40, евро — 45,82−46,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,04−41,06 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 45,65−45,66 грн/евро.

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