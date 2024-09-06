В пятницу, 6 сентября, графики отключения электроэнергии будут применять все сутки. При этом будет выключаться только одна очередь. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света: Сегодня в течение суток энергетики будут выключать только 1 очередь
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«Во всех регионах в течение суток прогнозируется применение 1 очереди отключений», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что питание критической инфраструктуры не ограничивается. В компании добавили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
«Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях», — заявили в Укрэнерго.
Источник: Минфин
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