Отключение света: Сегодня в течение суток энергетики будут выключать только 1 очередь

В пятницу, 6 сентября, графики отключения электроэнергии будут применять все сутки. При этом будет выключаться только одна очередь. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Во всех регионах в течение суток прогнозируется применение 1 очереди отключений», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что питание критической инфраструктуры не ограничивается. В компании добавили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

«Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнавайте на сайте облэнерго и его страницах в соцсетях», — заявили в Укрэнерго.