За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 622720 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 сентября: 1 170 российских оккупантов, 7 танков и 74 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 622720 (+1170) человек,
- танков — 8631 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 16878 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 17745 (+20) ед,
- РСЗО — 1178 (+1) ед,
- средства ПВО — 941 (+1) ед,
- самолетов — 368 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 14732 (+74),
- крылатые ракеты — 2587 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24116 (+72) ед,
- специальная техника — 3037 (+13).
Источник: Минфин
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