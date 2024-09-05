Курс валют на вечер 5 сентября: на межбанке доллар подешевел на 14 копеек

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 5 сентября Закрытие 5 сентября Изменения доллар 41,18/41,20 41,04/41,06 14/14 евро 45,65/45,65 45,58/45,59 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,45 грн, а продают за 46,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,32−41,40, евро — 45,80−45,98 грн.

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