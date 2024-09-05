К закрытию межбанка курс доллара снизился на 14 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 5 сентября: на межбанке доллар подешевел на 14 копеек
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Открытие 5 сентября
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Закрытие 5 сентября
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Изменения
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41,18/41,20
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41,04/41,06
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14/14
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45,65/45,65
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45,58/45,59
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,10−41,50 грн. Евро покупают за 45,45 грн, а продают за 46,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,32−41,40, евро — 45,80−45,98 грн.
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Источник: Минфин
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